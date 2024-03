Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern erwartet Nachwuchs!

Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern und ihr Ehemann Ludwig Prinz von Bayern (41) haben zuckersüße Neuigkeiten zu berichten: Die deutschen Royals erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündet die 34-Jährige nebenbei während eines Vortrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, wie die Augsburger Allgemeine schreibt. Als das Thema auf einen von ihrem Mann organisierten Spendenlauf kommt, erklärt sie, dass sie in diesem Jahr nicht daran teilnehmen kann, da das Datum nahe am errechneten Geburtstermin liegt. Der Lauf soll Anfang September stattfinden.

Mehr Details verrät die werdende Mutter jedoch erst einmal nicht. Und auch Carmen Schramka, die Sprecherin des Hauses Bayern, übt sich zunächst in Zurückhaltung. In einem Statement erklärt sie, dass man mit Gratulationen und weiteren Informationen warten werde, bis das Kind der bayerischen Adeligen auf der Welt sei. Immerhin sei eine Schwangerschaft ein langer Prozess. Ob die Verkündung der Schwangerschaft wirklich geplant war oder Sophie-Alexandra lediglich rausgerutscht ist, ist nicht bekannt.

Die tollen Baby-News folgen damit auf die Traumhochzeit der beiden deutschen Royals. Bereits im Mai des vergangenen Jahres ließ sich das Glamour-Paar in der Theatinerkirche trauen. Die Aufregung vor dem großen Tag war bei der Braut wohl so groß, dass sie kurz nach dem Jawort umkippte. Die Feierlichkeiten konnten aber nach einer kurzen Pause fortgesetzt werden. Kurz nach der Hochzeit kam der frischgebackene Bräutigam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Sie ist wunderschön. Was ich besonders an ihr schätze, sind ihr Intellekt, ihre Aufgeschlossenheit und ihr gutes Herz", schwärmte er wenige Tage nach der Hochzeit im Interview mit Gala.

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT Sophie-Alexandra Evekink und Ludwig Prinz von Bayern

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT Ludwig Prinz von Bayern (r.) und seine Frau Sophie-Alexandra Evekink

