So traumhaft strahlte Prinzessin Sophie von Bayern als Braut

Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern und Ludwig Prinz von Bayern zogen an ihrem großen Tag alle Blicke auf sich! Am Samstagvormittag gaben sich die deutschen Royals vor den Augen von rund 1.000 Gästen in der Theatinerkirche in München das Jawort. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte die standesamtliche Trauung im kleinen Kreis stattgefunden. Für ihr große Hochzeit putzte sich das Brautpaar mächtig heraus!

Wie sie auf Instagram zeigten, hatte die 33-Jährige die Kirche in einem Traum von Weiß betreten. Designt wurde Prinzessin Sophie-Alexandras Brautkleid von der libanesischen Designerin Reem Acra. Dieses wurde nach den Wünschen der Braut angefertigt. So wurde darauf geachtet, dass die Robe klassisch und traditionell ist, aber auch durch moderne Elemente wie der Spitze aufgelockert wird. Ihren langen Schleier ließ die Prinzessin von der ukrainischen Designerin Wona maßfertigen. Die integrierten niederländischen, kanadischen und auch bayerischen Elemente machten ihn zu einem besonderen Hingucker.

Der Prinz hingegen trug ein schwarzes Jacket zu einer dunkelgrau gestreiften Anzughose. Dazu kombinierte er eine graue Weste und schwarze Anzugschuhe. Für einen besonderen Hingucker sorgte die Krawatte des 40-Jährigen: Diese war in einem kräftigen blaugrün gehalten und mit einem Paisleymuster bedruckt.

