Royale Hochzeit: Ludwig Prinz von Bayern hat Ja gesagt!

Ludwig Prinz von Bayern hat sich getraut! Der deutsche Royal ist eigentlich bekannt dafür, dass er sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Dennoch gab er im Sommer des vergangenen Jahres seine Verlobung mit Sophie-Alexandra Evekink bekannt. Im Dezember gingen die beiden bereits im Rahmen einer standesamtlichen Trauung den Bund der Ehe ein. Jetzt gaben sich Ludwig und Sophie Alexandra auch in der Kirche das Jawort!

Wie verschiedene Medien, wie unter anderem Focus berichtet, haben der 40-Jährige und seine Liebste in der Theatinerkirche in München das Ehegelübde ausgetauscht. Rund 1.000 Gäste wohnten der royalen Hochzeit bei – darunter auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56). Nach der Trauung zog die Gesellschaft weiter ins Nymphenburger Schloss, weshalb dieses am heutigen Tage für Besucher gesperrt ist.

Statt teurer Hochzeitsgeschenke wünschten sich der Prinz und seine frisch angetraute Prinzessin von ihren Gästen, dass diese für Hilfsprojekte spenden. Besonders am Herz liege ihnen dabei eine Organisation, die sich um aus Kenia nach Bayern geflohene Gewaltopfer kümmern. Grund dafür ist, dass Ludwig in der Vergangenheit mehrere Jahre in Afrika als Entwicklungshelfer gearbeitet hatte.

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT Sophie-Alexandra Evekink und Ludwig Prinz von Bayern im März 2023

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern an ihrer Hochzeit, Mai 2023

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT Ludwig Prinz von Bayern (r.) und seine Frau Sophie-Alexandra Evekink

