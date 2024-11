Erstes Foto von Prinzessin Sophie von Bayerns Sohn Rupprecht

Prinz Ludwig und Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern sind seit fast drei Monaten Eltern – nun teilt das Ehepaar das erste Babyfoto ihres Sohnes Rupprecht Theodor Maria auf Instagram. Gekleidet in ein süßes dunkelgrünes Babyjackett, einen weißen Body, eine feine Strumpfhose und kleine Schühchen schaut der Adelsspross drollig in die Kamera, während seine Mutter ihn auf dem Arm hält. Die Prinzessin trägt ein schickes Outfit mit Blumenmuster, Neu-Papa Ludwig steht in einem dunkelblauen Anzug und passender dunkelgrüner Krawatte daneben.

"Prinz Ludwig und Prinzessin Sophie sind zutiefst dankbar und gerührt von den vielen lieben Wünschen zur Geburt ihres ersten Kindes", ließ das Paar zu dem Schnappschuss verlauten. Sie seien sehr dankbar für die vielen Geschenke, die sie aus aller Welt für ihren Sohnemann bekommen haben: "Babykleidung, Spielsachen, Bücher, Stofftiere und einiges davon mit viel Mühe selbst gemacht." Der jungen Familie geht es gut, und sie genießen die erste gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn. Sie freuen sich sehr darauf, Prinz Rupprecht aufwachsen zu sehen und ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten.

Sophie und Ludwig hatten erst im vergangenen Jahr ihre traumhafte Hochzeit gefeiert, die in ganz Bayern für Aufsehen sorgte. Sophie, geborene Sophie-Alexandra Evekink, engagiert sich seit Jahren in humanitären Projekten und setzt sich für wohltätige Zwecke ein. Ludwig, ein Mitglied des Hauses Wittelsbach, ist bekannt für sein Engagement für kulturelle Belange und die Förderung bayerischer Traditionen. Die Geburt ihres Sohnes markiert nun ein weiteres freudiges Kapitel in der Geschichte der königlichen Familie.

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra und Prinz Ludwig von Bayern

Instagram / hausbayern Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern mit ihren Brautjungfern

