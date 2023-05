Nach Willis Tod: Jasmin Herren bestätigt ihre neue Beziehung

Jasmin Herren (44) ist Hals über Kopf verliebt. Am 20. April 2021 wurde der Partyschlagersänger tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden. Sein plötzliches Ableben schockierte seine Familie, Freunde und Fans. Vor allem seine Frau Jasmin brauchte eine Weile, um zu realisieren, dass ihr geliebter Partner nicht mehr da ist. Kürzlich gab die Sängerin bekannt, dass sie einen neuen Mann datet. Jetzt bestätigte Jasmin: Sie und der Unbekannte sind ein Paar!

"Ich befinde mich jetzt in einer festen Beziehung. [...] Ich zeige meinen neuen Partner erstmal nicht, weil wir erstmal nicht gemeinsam in die Öffentlichkeit möchten", verriet Jasmin auf Instagram und machte ihren Followern damit klar, dass sie nach dem Tod von Willi wieder vergeben ist. Die 44-Jährige beteuerte, dass sie schwerverliebt sei. "Mir geht es sehr gut, es geht steil bergauf", freute sich die Brünette.

Nach Willis Tod habe Jasmin Zeit gebraucht, um ihr Leben neu zu ordnen. Von einem neuen Partner sei lange nicht die Rede gewesen, erklärte sie gegenüber Bild. "Das Gefühl, immer noch verheiratet zu sein, ist mittlerweile vorbei. Ich bin vorsichtig bereit, einen neuen Mann kennenzulernen", gab sie damals an.

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

ActionPress Jasmin Herren im "Oberbayern" auf Mallorca

ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove in Hamburg, 2019

