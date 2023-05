Selten: Russell Crowe singt zusammen mit Freundin Britney

Russell Crowe (59) holte sich besondere Unterstützung auf die Bühne. Bereits seit 2020 soll der Schauspieler mit seiner Partnerin Britney Theriot zusammen sein. Damals wurden die beiden beim Küssen erwischt. Seitdem scheinen sie zusammen glücklich zu sein, doch der Öffentlichkeit zeigen sie sich nur selten. Umso besonderer ist dieser Auftritt: Russell sang bei einem Konzert zusammen mit seiner Britney auf der Bühne.

Daily Mail zeigt die Bilder eines Konzertes von Russell in Sydney. Der "Gladiator"-Star trat im Rahmen seiner "Indoor Garden Party Tour" auf. Für seine Fans hatte er dann eine besonders niedliche Überraschung parat: Mit auf der Bühne und sogar am Mikrofon stand seine Freundin Britney. Im schicken schwarzen Kleid sang die Immobilienmaklerin zusammen mit den Background-Sängerinnen des 59-Jährigen. Zuvor sollen die beiden auch gemeinsam zum Veranstaltungsort gefahren sein, wo sie dann draußen abgelichtet wurden. Dabei stach vor allem Britneys wilder Mantel mit Leopardenmuster ins Auge.

Im November waren die ersten Gerüchte aufgekommen, dass Russell und Britney in ihrer Beziehung den nächsten Schritt gegangen sind. Die beiden sollen nämlich ganz heimlich geheiratet haben. Doch der Neuseeländer hatte die Spekulationen selber beendet. In der Radiosendung "Hughesy, Ed & Erin" hatte eine Moderatorin ihm per Textnachricht zur Hochzeit gratuliert. Doch er hatte gemeint: "Wir sind nicht verheiratet!"

Getty Images Britney Theriot und Russel Crowe bei den Australian Open in Melbourne 2023

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

Getty Images Russell Crowe mit seiner Freundin Britney Theriot, Januar 2022

