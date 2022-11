Heimliche Hochzeit in Rom? Russell Crowe bezieht Stellung

Ist Russell Crowe (58) wirklich in den Hafen der Ehe geschippert? Erst vor knapp zwei Wochen hatte sich der Schauspieler zum ersten Mal mit seiner Partnerin Britney Theriot auf dem roten Teppich gezeigt. Die beiden sind seit etwa zwei Jahren zusammen – und vielleicht auch schon verheiratet? Zumindest kamen vor wenigen Tagen Gerüchte auf, dass Russel seiner Freundin bereits das Jawort gegeben hat, weil sie mit einem vermeintlichen Ehering gesehen wurde. Doch ist da etwas dran? Jetzt meldete sich Russell persönlich zu Wort!

In der 2Day FM-Radiosendung "Hughesy, Ed & Erin" wurde der "Gladiator"-Star auf die kursierenden Gerüchte angesprochen. Die Moderatorin Erin erzählte, dass sie ihn per Textnachricht kontaktiert hatte, um zur Hochzeit zu gratulieren. Doch das entpuppte sich als kleiner Fail. Denn Russell stellte klar: "Wir sind nicht verheiratet!" Ob eine Hochzeit in Planung sei und was es mit dem verdächtigen Ring auf sich hat, verriet er aber nicht.

Russell hat bereits eine lange Ehe hinter sich. Von 2003 bis 2018 war er mit der australischen Sängerin Danielle Spencer (53) verheiratet, die er 1989 am Set des Films "The Crossing" kennengelernt hatte. Aus ihrer jahrelangen On-off-Beziehung gingen zwei Söhne hervor – Charles (18) und Tennyson (16).

Getty Images Britney Theriot und Russell Crowe im Oktober 2022 in Rom

Getty Images Russell Crowe bei einem Screening von "Boy Erased" in New York

Getty Images Danielle Spencer und Russell Crowe 2011

