Haben Sharon Battiste und Jan Hoffmann ein Haus gekauft?

Wagen sie den nächsten Schritt? Sharon Battiste (31) hatte im vergangenen Jahr ihre große Liebe als Die Bachelorette gesucht – und offensichtlich auch gefunden. Mit Jan Hoffmann ist die Schauspielerin seit dem Finale der Show überglücklich. Und auch der Blumenhändler kann gar nicht genug von seiner Liebsten bekommen. Jetzt scheint es, als würden sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Ziehen Jan und Sharon jetzt etwa zusammen?

Das behauptet jetzt zumindest ein enger Freund der beiden gegenüber Bild. Sharon wolle wohl ihr zu Hause in Köln aufgeben und ins 300 Kilometer entfernte Hannover zu ihrem Jan ziehen. Aufgrund seines Blumengeschäfts könne er seine Stadt nicht verlassen – doch anscheinend sollen sie dort jetzt ein Haus gefunden haben. Bisher äußerte sich aber keiner der beiden dazu.

Erst vor wenigen Monaten schwärmte die einstige Rosenverteilerin gegenüber Promiflash von ihrem Partner. "Ich schätze an ihm am meisten, dass er unglaublich liebevoll ist, er ist empathisch, er ist aufmerksam und immer für mich da – er nimmt mich so wie ich bin", freute sich die Let's Dance-Kandidatin. Bei ihm könne sie all ihre wilden und manchmal auch traurigen Gedanken einfach aussprechen.

Bachelorette Sharon Battiste

Jan Hoffmann und Sharon Battiste, Bachelorette-Paar

Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

