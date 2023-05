Krass: Ex von "Baywatch"-Star Jeremy Jackson ist obdachlos

Jeremy Jacksons (42) Ex-Frau lebt auf der Straße! Zwei Jahre war der "Baywatch"-Star mit dem ehemaligen Model Loni Willison verheiratet gewesen. Doch 2014 trennten sich die beiden, nachdem Jeremy seine damalige Frau in den eigenen vier Wänden angegriffen haben soll. Loni erlitt zwei gebrochene Rippen, Halsverletzungen und Kratzer im Gesicht. Lange Zeit ließ die Blondine nichts mehr von sich hören, jetzt sind schockierende Bilder aufgetaucht: Loni ist obdachlos.

Paparazzi entdeckten das ehemalige Model in den Straßen von Los Angeles. Die Schnappschüsse zeigen sie in einem schockierenden Zustand. In einem Interview mit X17 Online gab Loni ihrem Ex-Ehemann die Schuld an ihrer neuen Lebenslage. "Er hat alles vorbereitet, um mir das anzutun", erklärte sie. Außerdem habe sie "starke Schmerzen", verzichte jedoch auf die Hilfsangebote der Stadt. "Es gibt nichts, was mir irgendjemand anbieten kann. Da hilft nichts", stellte Loni klar.

Auch für den ehemaligen Hollywood-Star Jeremy hat sich vieles verändert, denn nach dem großen Ruhm folgten Drogen, Entzug und letztlich Gewalt. Für eine Messerattacke auf eine Frau musste Jeremy vor einigen Jahren 161 Tage im Gefängnis absitzen. Dazu kamen laut TMZ eine fünfjährige Bewährung, während der er auch jeweils 52 Stunden Aggressionsbewältigungstherapie und Besuche bei den anonymen Alkoholikern ableisten musste.

MEGA Loni Willison

Getty Images Loni Willison und Jeremy Jackson

MEGA Loni Willison

