Jeremy Jackson roch an getragenen "Baywatch"-Badeanzügen

Jeremy Jackson (43) fühlte sich von den Badeanzügen seiner Baywatch-Kolleginnen offenbar besonders angezogen. In der Dokumentation "After Baywatch: Moment in the Sun" machte der Schauspieler ein Geständnis, das bei einigen sicherlich leichten Ekel hervorruft. "Ich habe mich oft nach den Dreharbeiten in die Wohnwagen [der Frauen] geschlichen und mir die schmutzigen Badeanzüge geschnappt. Sagen wir einfach, ich habe jeden [Piep] bei 'Baywatch' gerochen", schmunzelt der ehemalige Kinderstar. Besonders seine Kollegin Nicole Eggert (52) habe es ihm angetan: "Wir hatten einen sehr intimen Moment, sie und ich, von dem sie nichts wusste." Nicole scheint das aber eher locker zu nehmen. Auf Jeremys Geständnis angesprochen, antwortet sie nur: "Ich kannte Jeremy sehr gut, das überrascht mich nicht."

Jeremy spielte als Jugendlicher in "Baywatch" mit und verkörperte dort den Sohn des Hauptcharakters, gespielt von David Hasselhoff (72). In den vergangenen Jahren machte der heute 43-Jährige aber weniger mit seiner Filmkarriere als mit seinen Eskapaden Schlagzeilen. Er schien in eine Spirale aus Drogen und Gewalt zu stürzen. 2015 wurde ihm eine Messerattacke auf eine Frau zum Verhängnis. Der Fall ging vor Gericht und der US-Amerikaner wurde zu einer 161 Tage andauernden Haftstrafe verurteilt. Laut TMZ sollte er weitere fünf Jahre auf Bewährung sein und sich außerdem therapeutische Hilfe suchen. Die vergleichsweise kurze Gefängnisstrafe verdankte er seinem Anwalt und einem Deal mit der Staatsanwaltschaft – andernfalls hätten ihm sieben Jahre Knast gedroht.

Heute lebt Jeremy weitestgehend zurückgezogen und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Sein Red-Carpet-Erscheinen bei der Premiere der Dokumentation ist einer der wenigen Auftritte der letzten Jahre. Zu diesem Anlass kam aber nicht nur er, sondern ein Großteil des ehemaligen Casts der Kultserie. Ebenfalls mit dabei waren auch Nicole, Carmen Electra (52), Traci Bingham und Alexandra Paul (61). Zuletzt trafen die Darsteller sich 2022 zu einer Reunion, als Hauptdarsteller David seinen 70. Geburtstag feierte. So lud er neben Jeremy auch Parker Stevenson (72) und Kelly Packard (49) ein. Bei der Wiedervereinigung auf dem roten Teppich fehlten aber sowohl David als auch Kultstar Pamela Anderson (57).

Getty Images Nicole Eggert, ehemalige "Baywatch"-Darstellerin

Instagram / parkerstevensonofficial Jeremy Jackson, Parker Stevenson, David Hasselhoff, David Chokachi und Kelly Packard im Juli 2022

