Obdachlos: Neue traurige Fotos des Ex-Models Loni Willison

Erschreckende Fotos von Loni Willison! Das ehemalige Bademodenmodel war einst ein gefeierter Star in der Modebranche. Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Baywatch-Star Jeremy Jackson (43), lebt die ehemalige Fitnesstrainerin allerdings immer wieder auf den Straßen von Los Angeles. Neueste Aufnahmen, die OK! veröffentlichte, zeigen die US-Amerikanerin in einem desolaten Zustand. Die Fotos zeigen sie barfuß und rauchend in einem heruntergekommenen Outfit auf der Straße. Ihre lange blonde Mähne ist Geschichte – die kurzen Haare versteckt sie unter einer Baseball-Cap.

Loni und Jeremy traten 2012 vor den Traualtar. Bereits zwei Jahre später trennten sich die beiden aber wieder. Laut dem ehemaligen Model habe der Schauspieler sie in dem gemeinsamen Haus in Hollywood brutal angegriffen. Sie habe gebrochene Rippen, Kratzer im Gesicht und Verletzungen am Hals davongetragen. Außerdem habe er einmal versucht, sie zu würgen. Laut diverser Medienberichte habe sie seit 2016 begonnen, auf der Straße zu leben. Loni leide an einer Alkohol- und Methabhängigkeit. Versuche ihrer Freunde, sie zu einer Entziehungskur zu überreden, seien gescheitert. "Ich habe nicht mit Jeremy gesprochen. Ich will nicht mit meinen Freunden sprechen, mir geht es sehr gut. Ich will nicht, dass mir jemand hilft. Ich kann alleine leben. Ich habe alles, was ich brauche, genau hier", soll sie laut dem Magazin betont haben.

Cindy Kovac, eine Ex-Freundin von Jeremy, äußerte sich zu Lonis Situation. "Es ist wirklich traurig, was mit Loni passiert ist und sie hat nie die Hilfe bekommen, die sie braucht. Er [Jackson] hat nichts getan. Sie war für ihn nichts wert. Er hat sich nicht darum geschert. Es war entsetzlich, ekelhaft", erklärte sie laut Berichten von OK!. Bevor Loni obdachlos wurde, soll sie ein Vermögen von knapp 1,5 Millionen Euro besessen haben. Doch auch Jeremy stürzte nach dem Ehe-Aus ab – 2017 wurde er zu einer Gefängnisstrafe von 270 Tagen verurteilt, da er eine Frau mit einem Messer attackierte.

Getty Images Loni Willison und Jeremy Jackson

Getty Images Jeremy Jackson im September 2019

