Maisie Smith: "Unsere Liebe ist nicht nur für die Kameras!"

Maisie Smith (21) und Max Georges (34) Liebe ist echt! Im September 2022 hatte das The Wanted-Bandmitglied die Beziehung zu der britischen Schauspielerin bestätigt. Im Anschluss mussten die beiden aufgrund ihres Altersunterschieds allerdings einiges an Kritik einstecken. Davon scheint sich das Paar jedoch nicht beirren zu lassen. Zuletzt sind Maisie und Max sogar zusammengezogen. Die Beauty stellt immer wieder klar: Ihre Liebe ist real!

Im Interview sprach Maisie laut Daily Mail über die Kritik an ihrer Beziehung: "Wenn man in einer neuen Beziehung ist, haben die Leute eine Menge zu sagen. Aber wir sind jetzt schon eine Weile zusammen und wir haben bewiesen, dass unsere Liebe nicht nur für die Kameras bestimmt ist", stellte sie klar. Sie seien wirklich glücklich zusammen. "Wir bekommen immer noch negative Kommentare. Familie und Freunde unterstützen uns so sehr und haben uns noch nie so glücklich gesehen. Ich war noch nie in so einer glücklichen Lage", fügte der TV-Star hinzu.

Max hat seiner Liebsten sogar schon einen echten Liebesbeweis geliefert. Der Sänger ließ sich Maisies Gesicht tätowieren! Der The-Wanted-Star entschied sich dazu, ihr Angesicht mit einem Löwen zu kombinieren: Die Hälfte des Tattoos besteht aus einem Löwenkopf, sodass man lediglich das Auge der 21-Jährigen sieht.

Instagram / maisiesmithofficial Max George und Maisie Smith, Januar 2023

Getty Images Maisie Smith, TV-Star

Instagram / maisiesmithofficial Max George und Maisie Smith, 2023

