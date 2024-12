Max George sucht für Herzschrittmacher Rat bei seinen Fans

Max George (36) gibt seinen Fans ein besorgniserregendes Gesundheitsupdate in seiner Instagram-Story und bittet diese gleichzeitig um Hilfe. Der The Wanted-Star hatte diesen Monat eine Not-OP am Herzen und wurde erst vergangene Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Doch jetzt klagt er über seltsame Symptome: "Ich bin morgen für eine weitere Untersuchung im Krankenhaus, weil ich dieses Gefühl in der linken Seite meines Brustkorbs habe, das wie ein Flimmern ist."

Dann fährt er fort und bittet die Follower um Hilfe: "Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht wisst, was das sein könnte, oder ob ihr es selbst erlebt habt, denn die Ärzte sind sich nicht ganz sicher." Nachdem er Rat gesucht hatte, äußerte er seine Hoffnung darauf, dass es vielleicht gar nichts Schlimmes sei. "Vielleicht berührt es einen Nerv und es wird mit der Zeit weggehen, oder sie müssen die Drähte ein wenig verschieben." Der Sänger bedankte sich im Voraus für jeden Tipp. Nervös knetet der 36-Jährige im Video seine Hände und betont, dass die Symptome aus "heiterem Himmel" gekommen seien.

Eigentlich schien nach seiner Operation, bei der ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, alles wieder in Ordnung zu sein. Noch vergangene Woche freute sich der Künstler über seine Entlassung nach über zehn Tagen Krankenhausaufenthalt. Pünktlich zu Weihnachten verkündete er: "Es ist Zeit, nach Hause zu gehen." Das Fest der Liebe verbrachte er dann mit seiner Freundin Maisie Smith (23). Letztere unterstützte und besuchte ihn regelmäßig im Krankenhaus.

Instagram / maxgeorge Max George, Musiker

Instagram / maxgeorge Maisie Smith und Max George am Valentinstag

