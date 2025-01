Max Georges Mama rettete ihm vor Herzschrittmacher das Leben

Max George (36) macht deutlich, dass er seiner Mutter Barbara das Leben verdankt. Im Dezember bekam der The Wanted-Sänger einen Herzschrittmacher eingesetzt. Zuvor erlitt er in seinem Elternhaus in Manchester schwerwiegende Symptome einer Herzkrankheit. Im Interview mit The Sun erinnerte sich Max an die kritischste Phase seiner gesundheitlichen Probleme zurück: "Ich wachte auf und ich erinnere mich, dass ich auf meine Hände schaute und sie blau waren. Meine Arme waren grau und ich war eiskalt. Es fiel mir schwer, mich im Bett aufzusetzen." Glücklicherweise war seine Mutter Barbara da, die im Gesundheitswesen arbeitet – sie fackelte nicht lange. "Gott sei Dank, war ich bei meiner Mutter – sie hat mir das Leben gerettet", zeigte sich Max dankbar.

Inzwischen geht es Max schon deutlich besser. Das Einsetzen des Herzschrittmachers vor wenigen Wochen verlief erfolgreich. Nach der OP habe sich der Sänger "wieder wie ein echter Mensch" gefühlt. Im Interview mit dem Magazin beschrieb Max auch das Gefühl, das er bekam, nachdem er in der Klinik alles überstanden hatte. "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen richtigen Herzschlag. Mein Herzschlag begann in die Höhe zu schnellen. Ich erinnere mich, dass ich ein Kribbeln in den Füßen spürte, weil ich glaube, dass das Blut anfing, richtig herum zu pumpen", erinnerte sich der "Glad You Came"-Interpret.

Mitte Dezember des vergangenen Jahres musste Max aufgrund von Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Leider haben die Tests ergeben, dass ich Probleme mit meinem Herzen habe. Ich brauche noch weitere Untersuchungen, um das Ausmaß der Probleme zu bestimmen und welche Operation ich benötige, um wieder auf die Beine zu kommen", hielt er seine Fans damals auf dem Laufenden. Neben seinen eigenen Problemen musste Max in den vergangenen Jahren einiges verkraften. So verloren er und seine Band im Jahr 2022 ihren Kollegen Tom Parker. Er erlag den schweren Folgen eines Hirntumors und wurde nur 33 Jahre alt.

Instagram / maxgeorge Max George, Musiker

Getty Images "The Wanted"-Mitglieder: Tom Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness and Nathan Sykes

