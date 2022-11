Krasser Altersunterschied zu Maisie? Max George wehrt sich

Max George (34) hat offenbar genug von den Meinungen anderer! Im September verkündete der The Wanted-Sänger, dass er mit Maisie Smith (21) zusammen ist. Seitdem präsentieren sich der Sänger und die Tänzerin immer wieder total verliebt – und zeigen sich auch nach Streitereien vereint im Netz. Einige böse Zungen kritisieren die Beziehung der beiden jedoch wegen ihres Altersunterschiedes. Max sprach deshalb nun ein Machtwort!

"Ich habe gerade gelesen, dass der Altersunterschied zwischen mir und Maisie anscheinend 'kontrovers' ist", schrieb der 34-Jährige sichtlich irritiert auf seinem Twitter-Account und wetterte damit gegen seine Hater. Dafür, dass die beiden rund 13 Jahre trennen, haben offenbar nicht viele seiner Anhänger Verständnis. "Eine Frau in ihren 20ern und ein Mann in seinen 30ern... Was zum Teufel meint ihr? Ich hätte gerne eine Erklärung", ärgerte er sich in seinem Beitrag weiter.

Was seine Hater wohl zu den jüngsten Spekulationen sagen? Immerhin hieß es erst kürzlich, dass der "Glad You Came"-Interpret und die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin bereits verlobt sein könnten. Die Gerüchte heizte Maisie mit einem verdächtigen Klunker an ihrem Finger an. Tage später wurde sie jedoch ohne das Schmuckstück gesichtet.

