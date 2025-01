Nach schwerer Herz-OP: Max George hat Probleme mit der Lunge

Nur wenige Wochen nach seiner Herz-OP muss sich Max George (36) erneut einem medizinischen Eingriff unterziehen. Der Sänger der Band The Wanted musste sich erst vor wenigen Wochen einer lebensrettenden Operation unterziehen, bei der ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Nun haben Ärzte auch noch einen vergrößerten Lymphknoten in seiner Lunge entdeckt, weshalb sich Max bald einer Biopsie – also einer Gewebeentnahme – unterziehen muss. Gegenüber der Zeitung The Sun erklärte er: "Das könnte ein Hinweis darauf sein, was meine Herzprobleme verursacht hat. Es klingt wirklich heftig, aber es könnte uns Antworten geben." Zeitgleich beschrieb er die Zeit im Krankenhaus jedoch auch als "die wohl schwerste Zeit seines Lebens".

Die erschreckende Diagnose kam während eines Aufenthalts bei seiner Mutter Barbara in Manchester, nachdem er sich körperlich schwach fühlte und seine Hände sich blau verfärbt hatten. Mutter "Babs", die im Gesundheitswesen gearbeitet hat, bestand auf einen Arztbesuch, der schließlich dazu führte, dass Max ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Während seines Aufenthalts in der Klinik dachte der Musiker, er könnte es vielleicht nicht schaffen, weshalb er sogar ein Testament auf seinem Handy schrieb. Die Operation verlief erfolgreich und kurz nach dem Eingriff teilte Max seine Erleichterung: "Es fühlt sich an, als hätte ich mein Herz zurück." Unterstützung erhält Max stets von seiner Freundin Maisie Smith (23), der ehemaligen Schauspielerin aus der Serie "EastEnders".

Vor der Operation hatte Max den Chirurgen noch darum gebeten, wenn möglich, die Tätowierung auf seiner Brust bei dem Eingriff zu verschonen – diese ist seinem verstorbenen Bandkollegen Tom Parker (✝33) gewidmet. Tom verstarb 2022 an einem Gehirntumor. Abgesehen von seinen gesundheitlichen Problemen schöpft Max inzwischen Zuversicht und versucht, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Er will bald wieder auf der Bühne stehen und schwärmte von seiner Freundin Maisie, die ihn "wie ein Fels" unterstützt. Er freut sich auf geplante Urlaube mit ihr und scherzte: "Maisie will Skifahren gehen, sie ist der Boss, also werden wir sehen." Während der Zeit im Krankenhaus sehnte sich Max zudem nach seiner geliebten Bulldogge Archie: "Ich habe ihn wirklich vermisst. Er ist wie mein Sohn."

Instagram / maxgeorge Max George, Musiker

Getty Images Max George und Maisie Smith, Oktober 2023