Not-OP: Max George teilt Rückblick aus Zeit im Krankenhaus

The Wanted-Star Max George (36) musste sich vergangenen Dezember einer Not-OP am Herzen unterziehen. Dem Künstler war spontan ein Herzschrittmacher eingesetzt worden, die OP verlief zum Glück ohne große Komplikationen. Jetzt blickt Max mit Videoclips, die er in dieser Zeit von sich selbst aufgenommen hatte, auf die Operation zurück. "Das ist nur ein Rückblick auf meine Zeit im Krankenhaus", gibt er seinen Fans Entwarnung. Ein Instagram-Video zeigt ihn, wie er auf seinem Krankenbett durch die Flure gerollt wird. "Ich fühle mich unglaublich beschissen [...], sie werden noch mehr Tests machen, wünscht mir Glück", erzählt das ehemalige Boyband-Mitglied auf den Aufnahmen.

Unter dem Beitrag lässt er seine Gefühlslage in diesem Moment Revue passieren. "Das zweite Video ist eines der wenigen, in denen ich sehe, dass ich wirklich Angst hatte." Doch neben seinen Befürchtungen prägten ihn auch lustige Momente – auf einem weiteren Video gibt Max preis, dass ihn ein schnarchender Bettnachbar in der ersten Nacht bei Laune hielt. In den Kommentaren freuen sich die Fans darüber, dass diese Videos nur Rückblicke und nicht mehr aktuell sind. "Es ist so schön zu sehen, dass es dir wieder besser geht", schreibt ein Fan. Einige weitere Nutzer betonen: "Sei einfach stolz auf dich, du bist so weit gekommen."

Max Genesung verläuft bisher hervorragend, doch ohne seine Mutter wäre er nicht an diesem Punkt. Letztere rettete ihrem Sohn vor seiner Herzschrittmacher-OP das Leben. Vergangene Woche erklärte der Musiker gegenüber The Sun, wie es überhaupt zu seinem Krankenhausaufenthalt kam. Als er in seinem Elternhaus in Manchester übernachtet hatte, färbten sich seine Hände blau und sein gesamter Körper wurde eiskalt. Sofort schritt seine Mutter ein – sie erkannte die Symptome einer Herzkrankheit, da sie im Gesundheitswesen arbeitet. Dafür zeigt sich Max sehr dankbar: "Gott sei Dank, war ich bei meiner Mutter – sie hat mir das Leben gerettet."

Instagram / maxgeorge Max George mit seiner Herzschrittmacher-Narbe

Instagram / maxgeorge Max George, Sänger

