Ben Tewaag kann aufatmen: Seine Stalkerin wurde verurteilt

Der Albtraum für Ben Tewaag (47) nimmt endlich ein Ende! Bereits im Jugendalter trat der Moderator vor die deutschen Kameras, unter anderem für die Sendung "MTV Mission". 2016 wurde Ben dann durch seinen Promi Big Brother-Sieg einem breiteren Publikum bekannt. Doch schnell bekam er auch die Schattenseiten seines Ruhms zu spüren, denn der Sohn der Schauspiel-Ikone Uschi Glas (79) geriet ins Visier einer Stalkerin. Jetzt kann Ben aufatmen, denn im Gerichtsprozess gegen die Frau wurde ein Urteil gefällt.

Ganze 5.600 Nachrichten soll der Moderator von dem übergriffigen Fan in drei Monaten laut Bild erhalten haben: darunter Liebesbekundungen und Beleidigungen. Zwar ließ sich die Angeklagte am Prozesstag per Attest entschuldigen, ein Urteil wurde dennoch gesprochen: Die Geschäftsführerin einer Film-GmbH muss eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro bezahlen. Sie könnte jedoch noch Berufung einlegen und die Entscheidung anfechten.

Erst kürzlich hatte Ben geklagt – jedoch gegen seinen Beauty-Doc. Denn wie Bild berichtete, unterzog sich der einstige "Promi Big Brother"-Gewinner im Oktober 2021 einer Kryolipolyse. Dabei sei es zu Komplikationen gekommen, die zu Kälteverbrennungen zweiten bis dritten Grades geführt hatten. Aus diesem Grund hatte Ben die behandelnde Ärztin wegen ärztlicher Behandlungs- und Aufklärungsfehler angezeigt.

Getty Images Ben Tewaag bei "Promi Big Brother 2016"

Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag

ActionPress Ben Tewaag

