Jade Jagger meldet sich erstmals nach der Ibiza-Festnahme!

Jade Jagger (51) bricht ihr Schweigen. Vor wenigen Tagen war die Tochter von Mick Jagger (79) in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, weil sie in Ibiza wegen Körperverletzung festgenommen worden war. In einem Restaurant sollen sie und ihr Partner sich den Behörden widersetzt und mehrere Polizisten bedroht haben. Deswegen wurde sie zu einer Geldstrafe von 1.435 Euro verurteilt. Davon scheint Jade sich aber gar nicht beirren zu lassen.

Auf Instagram meldet sie sich nach den Schlagzeilen nun wieder – und teilt ein Urlaubsfoto von ihren Enkelkindern am Meer. Darunter macht Jade klar, dass ihr der Aufruhr um ihre Person offenbar gar nichts anhaben kann. "Nur Freude und Liebe und Familienzeit!", betont sie. In ihrer Story untermalte die Schmuckdesignerin ihre schöne Zeit noch mit weiteren glücklichen Fotos von ihrer Tochter und den kleinen Enkeln.

Doch das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein – denn die spanische Polizei ist mit dem Ausgang des Prozesses gar nicht zufrieden! Wie Mirror berichtet, fordert ein führender Polizeianwalt die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Jade und eine härtere Strafe, weil der Prozess viel zu schnell über die Bühne gegangen ist. Deswegen sei er ungültig.

Instagram / jadejezebeljagger Jade Jagger im Mai 2023

Getty Images Jade Jagger, Schmuckdesignerin

Getty Images Jade Jagger, Schmuckdesignerin

