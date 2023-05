Nach Festnahme: Das steht in Jade Jaggers Polizeiakte!

Was war da bei Jade Jagger (51) los? Die Tochter von Mick Jagger (79) geriet vor wenigen Tagen in die Schlagzeilen, nachdem ihre Verhaftung bekannt wurde. Die Schmuckdesignerin wurde auf Ibiza in Handschellen abgeführt, nachdem sie mehrere Polizisten in einem Restaurant angegriffen und sich gewalttätig verhalten hatte. Nach einigen Mutmaßungen gibt es jetzt neue Details zum Vorfall: Jade wurde wegen Körperverletzung und Co. festgenommen!

Laut Bild, der die Polizeiakte vorliegt, kam es zu mehreren Zwischenfällen. Die 51-Jährige und ihr Freund sollen sich den Behörden widersetzt und die Passanten und Polizisten bedroht haben. Nachdem Jades Partner handgreiflich geworden war, ging sie auf eine Beamtin los und fügte ihr am Arm Kratzer zu. Wie ein Drogentest bestätigte, hatte das Paar Cannabis und Psychopharmaka konsumiert.

Nach ihrer Festnahme verweigerten die beiden die Aussage und lehnten eine Kooperation ab. Am Samstag sollen Jade und ihr Liebster der Justiz überreicht worden sein, was bedeutet, dass sie sich im Untersuchungsgericht befinden, wo eine Verhandlung angesetzt wurde.

ActionPress Mick Jagger und Jade Jagger

Getty Images Jade Jagger, Schmuckdesignerin

Getty Images Jade Jagger, Schmuckdesignerin

