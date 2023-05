Randale: Mick Jaggers Tochter Jade wurde auf Ibiza verhaftet

Hat sie etwa randaliert? Der Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger (79) hat eine ziemliche große Familie. Insgesamt hat der Rocksänger acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. In den 1970ern war der mittlerweile 79-Jährige mit Bianca Jagger (78) verheiratet. Mit ihr zusammen brachte er seine erste Tochter Jade Jagger (51) auf die Welt. Inzwischen ist die Modedesignerin bereits 51 Jahre alt. Nun wurde Jade scheinbar aus diesem Grund auf Ibiza verhaftet!

Ein Insider teilte gegenüber dem Newsportal Mirror mit, dass Micks älteste Tochter unerwartet unter polizeilichen Arrest gestellt wurde. Grund dafür: Das Model soll am Mittwochabend in einem Restaurant auf Ibiza mehrere Polizisten angegriffen haben. Die Schmuckdesignerin soll mit einer Freundin unterwegs gewesen sein, als sie sich in dem besagten Restaurant angeblich "aggressiv und gewalttätig" verhielt.

Nach einer Auseinandersetzung mit dem Personal des Restaurants soll einer von Jades Freunden angefangen haben, andere Gäste anzuschreien und zu bedrohen. Micks Tochter hat nach dem angeblichen Vorfall offenbar eine Nacht in der Zelle verbracht und soll heute vor Gericht erscheinen, wie die spanische Presse berichtet.

Getty Images Jade Jagger, Schmuckdesignerin

Jade Jagger, Schmuckdesignerin

Jade Jagger, Schmuckdesignerin

