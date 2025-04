Seit Jahren verlobt: Will Melanie Mick Jagger (81) heiraten?

Seit mehreren Jahren sind Melanie Hamrick (37) und Mick Jagger (81) verlobt – doch eine Hochzeit scheint weiterhin nicht in greifbarer Nähe. Die ehemalige Balletttänzerin verriet kürzlich in einem Interview mit Paris Match, dass sie derzeit auch keine Pläne hat, vor den Altar zu treten. "Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht auch nicht. Wir sind so glücklich, wie es ist, dass ich Angst hätte, etwas daran zu ändern", erklärte die 37-Jährige.

Melanie und der Rolling Stones-Frontmann führen seit Jahren eine ungewöhnliche, aber harmonische Beziehung. Das Paar lernte sich 2014 in Japan kennen, wo Mick mit seiner Band auf Tournee war. Obwohl Melanie bereits damals von einem "kleinen Funken" zwischen ihnen sprach, dauerte es Monate, bis sie sich erneut trafen und eine Beziehung begannen. Trotz des Altersunterschieds von 44 Jahren und einiger kritischer Stimmen ist den beiden das öffentliche Meinungsbild egal. "Ich bin glücklich, gesund und tue niemandem weh", betonte Melanie.

Auch ohne Trauschein harmonieren Melanie und Mick offensichtlich als Familie. Die Amerikanerin, die einst für das renommierte American Ballet Theatre tanzte, hat ihre Karriere 2019 zugunsten der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Deveraux beendet. Mick ist Vater von insgesamt acht Kindern aus verschiedenen Beziehungen, darunter Jade (53), Elizabeth (41) und Georgia May (33), die selbst in der Öffentlichkeit stehen. Melanie beschreibt das Familiengefüge jedoch immer wieder als angenehm: "Alle verstehen sich gut." Für die 37-Jährige erfordert dieses glückliche Leben im Moment offensichtlich keine großen Veränderungen wie eine Hochzeit.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juni 2023

