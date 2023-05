Keine Lust? Diese Stars schwänzen Filmpremieren in Cannes

Damit hat wohl keiner gerechnet. Derzeit finden in Cannes wieder die alljährlichen Filmfestspiele statt. Im Rahmen des Events feiern zahlreiche Filme ihre Premiere und locken die Stars und Sternchen in die französische Hafenstadt. Dort präsentieren sie auf dem roten Teppich ihre meist atemberaubenden Looks, bevor sie im Kino verschwinden. Doch tun sie das wirklich? Wie jetzt bekannt wird, soll sich nämlich so mancher Promi vor den Filmpremieren drücken...

Laut Bild lassen Jahr für Jahr so manche prominente Gäste der Filmfestspiele die Premieren sausen. Auch in diesem Jahr sollen unter anderem Izabel Goulart (38) oder auch Coco Rocha (34) die Filmvorführungen geschwänzt haben. Über eine geheime Hintertreppe sei es den Stars möglich, das Kino in Cannes wieder zu verlassen. Sie würden lediglich anreisen, um sich in aufwendigen Designerroben dem Blitzlichtgewitter zu stellen.

So soll es offenbar auch bei Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) abgelaufen sein. Völlig verliebt zeigten sich der Sänger und die Moderatorin vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich. Doch wie Bild berichtet, sollen sie nach ihrem Auftritt direkt wieder verschwunden sein. Im Kinosaal suchte man wohl vergeblich nach dem Paar.

Anzeige

Getty Images Coco Rocha beim Filmfestival in Cannes, 2023

Anzeige

Getty Images Filmfestival in Cannes, 2023

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass manche Stars nur für den Gang über den Red Carpet nach Cannes reisen? Ja, das war mir schon klar. Nein, das schockiert mich wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de