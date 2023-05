Werden Chris Evans und Alba Baptista im Sommer heiraten?

So langsam wird es wohl ernst bei den beiden! Lange war über ihre Liebe spekuliert worden – im Januar dieses Jahres machten Alba Baptista (25) und Chris Evans (41) ihre Beziehung dann endlich öffentlich. Seitdem teilen der Captain America-Star und die Schauspielerin immer wieder süße Pärchenfotos im Netz. Angeblich soll Chris seiner Alba sogar schon die Frage aller Fragen gestellt haben – und die beiden wollen wohl auch schon sehr bald vor den Altar treten!

Ein Insider plaudert gegenüber Radar Online aus, dass der 41-Jährige seiner Partnerin im Spätsommer das Jawort geben wolle. Die intime Hochzeitszeremonie soll in der Nähe ihres Hauses im US-Bundesstaat Massachusetts stattfinden: "Chris hängt sehr an der Idee, in der Nähe seines Heimatortes zu heiraten. Sie schauen sich Veranstaltungsorte in Concord, Martha's Vineyard und dem derzeitigen Spitzenreiter Cape Cod an, wo er die Sommer seiner Kindheit verbracht hat." Der Marvel-Star sei auch schon ganz aufgeregt: "Er kann es kaum erwarten, Alba zu seiner Frau zu machen."

Wie vernarrt die beiden Turteltauben ineinander sind, bewiesen sie schon am vergangenen Valentinstag. Chris teilte einige romantische Schnappschüsse in seiner Instagram-Story, die ihn mit seiner Liebsten zeigen. Sie scheinen total happy miteinander zu sein: Auf einigen Aufnahmen strahlen die zwei überglücklich in die Kamera oder küssen sich.

Anzeige

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Ghosted"

Anzeige

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und seine Freundin

Anzeige

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de