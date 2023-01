Offiziell: Chris Evans bestätigt Beziehung mit Alba Baptista

Chris Evans (41) und Alba Baptista (25) wollen sich nicht mehr verstecken! In der Vergangenheit wurde immer viel über das Liebesleben des Hollywoodstars spekuliert. Im November wurde der Schauspieler mit der "Warrior Nun"- Darstellerin Händchen haltend in New York gesichtet und heizte somit die Gerüchteküche ordentlich ein. Doch bisher äußerten sich die beiden nicht zu den Spekulationen – doch damit ist jetzt Schluss: Denn Chris bestätigt seine Beziehung!

In seiner Instagram-Story überraschte der 41-Jährige seine Fans mit einem Video, in dem er mit seiner Freundin zu sehen ist. Der Clip zeigt einen Zusammenschnitt von Szenen, in denen sich das Paar gegenseitig erschreckt und sich dabei die ganze Zeit filmt. "Ein Rückblick auf das Jahr 2022", ließ er seine Community wissen. In dem Video wurden eindeutig äußerst intime Momente festgehalten, die Chris und Alba im Schlafanzug oder beim Wäschewaschen zeigen.

Doch wer ist die neue Frau an der Seite des "Captain America"-Darstellers? Alba wuchs in Lissabon auf und beherrscht mehrere Sprachen – unter anderem auch die deutsche Sprache. Ihre Schauspielkarriere begann sie mit 16 Jahren – ihren großen Durchbruch erzielte sie durch ihre Rolle in "Warrior Nun".

Chris Evans, Schauspieler

Chris Evans, Juni 2022

Alba Baptista, Schauspielerin

