Ein Traum in Gelb: Victoria von Schweden flasht im Tüllkleid

Das ist mal ein Sommer-Look! Prinzessin Victoria von Schweden (45) kleidet sich für private Anlässe in der Regel eher leger. Kommt es allerdings zu royalen Terminen, zieht sie hin und wieder mit farbenfrohen Outfits alle Blicke auf sich. Erst im vergangenen Sommer begeisterte die Schwedin in einem knalligen pinkfarbenen Hosenanzug – und auch zu einer Preisverleihung schmiss sich Victoria wieder ordentlich in Schale!

In einem neongelben Tüllkleid posierte die Prinzessin nun auf dem roten Teppich des Polar Music Prize in Stockholm. Die Robe besteht aus mehreren abgestuften Plisseeröcken, dazu trägt sie farblich passende Ohrringe. Kombiniert mit einer schwarzen Handtasche und High Heels ist der Look komplett. Ihre Haare sind dabei zu einem engen Dutt gebunden und das Make-up ist schlicht gehalten.

Bereits im Februar zeigte sich die Thronfolgerin in einem ähnlich auffallenden Kleid. Bei einem Besuch in Australien entschied sie sich für lilafarbenes Kleid mit Blumenmuster. Auch zu diesem Anlass trug sie auf ihr Kleid abgestimmte Ohrringe und einen strengen Dutt, während sie mit ihrem Mann Prinz Daniel von Schweden (49) durch den Botanischen Garten von Sydney spazierte.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden, Mai 2023

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Prinz Daniel von Schweden

