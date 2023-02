Wow! Victoria von Schweden sorgt schon für Frühlings-Vibes

Prinzessin Victoria von Schweden (45) kann den Frühling kaum noch erwarten! Privat zeigt sich die schwedische Thronfolgerin meistens leger: Sie setzt auf coole Styles! Ihre Garderobe für royale Termine sieht hingegen etwas anders aus – hier stehen vor allem lange Abendkleider und Roben auf der Tagesordnung. Für einen Besuch im Royal Botanic Garden in Sydney schmiss sich Victoria nun erneut in Schale!

Wie die aktuellen Bilder des royalen Auftritts zeigen, sorgte die 45-Jährige mit ihrem Outfit für Frühlingsstimmung: In einem lilafarbenen Kleid mit zarten Blumen bewies Victoria mal wieder ihren tadellosen Sinn für Mode. Ihre braunen Haare steckte die Royal zu einem hohen Dutt zusammen. Die floralen Ohrringe sollten ihren atemberaubenden Look komplett machen. Aber auch ihr Mann Prinz Daniel von Schweden (49) konnte sich sehen lassen: Er überzeugte in einem dunkelblauen Anzug neben seiner Frau.

Der Besuch des Royal Botanic Gardens ist ein Teil einer größeren Tour durch Australien und Neuseeland: So wird erwartet, dass Victoria und Daniel während ihres Aufenthalts an mehreren offiziellen Veranstaltungen teilnehmen und mit verschiedenen Würdenträgern zusammentreffen werden. Ziel der königlichen Reise soll die "Vertiefung der er bilateralen Beziehungen" sein, wie die schwedische Botschaft in einer Erklärung bereits mitteilte.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel von Schweden im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel von Schweden im Februar 2023

