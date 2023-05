Tina Turner ist verstorben: Emotionale Worte ihres Teams

Ihre Mitarbeiter widmen ihr liebe Worte. Tina Turner (✝83) hatte sich in den letzten Jahren etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann lebte die Musikerin etwas abgeschieden in der Schweiz. Als sie um ihren Sohn trauerte, meldete sich die "Simply the Best"-Interpretin dennoch über Social Media bei ihren Fans. Doch nun wurde bekannt: Auch die Musikerin ist verstorben. Deshalb schenkt Tinas Team ihr jetzt rührende Worte.

Bei Instagram heißt es: "Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Lebenslust hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert." Außerdem schreiben sie neben ein Foto der "What’s Love Got to Do With It"-Interpretin: "Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt: ihre Musik." Ihr tiefstes Mitgefühl gelte ihrer Familie. "Tina, wir werden dich sehr vermissen", schließen ihre Mitarbeiter das Posting.

Doch nicht nur Tinas Familie und Freunde trauern um sie. Auch ihre Fans sprechen ihre Kondolenzen aus. "Ruhe in Frieden an die Queen of Rock'n'Roll, es ist herzzerreißend. Beileid an ihre Familie und Freunde. Hoch Tina, du wirst schmerzlich vermisst", kommentiert ein trauriger User den Beitrag. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Tina Turner wird für immer in Erinnerung bleiben! Sie kann jetzt friedlich ruhen und bei ihrem Sohn sein."

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

Getty Images Tina Turner im Palais Omnisports in Paris, 1987

Getty Images Tina Turner, Sängerin

