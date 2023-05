"Sie war 'The Best'": Fans trauern um Sängerin Tina Turner

Vor wenigen Minuten wurden traurige Neuigkeiten bekannt. Tina Turner (✝83) war eine der bekanntesten Musikerinnen der Welt. Mit Songs wie "I Don't Wanna Lose You" oder "Proud Mary" begeisterte die Sängerin ihre Fans. Mit über 180 Millionen verkauften Platten und mehreren Grammy-Awards geht sie in die Musikgeschichte ein. Doch nun ist die US-Amerikanerin verstorben – und Tinas Fans trauern im Netz.

"Ruhe in Frieden an die Queen of Rock'n'Roll, es ist herzzerreißend. Beileid an ihre Familie und Freunde. Hoch Tina, du wirst schmerzlich vermisst", kommentiert ein trauriger User den Beitrag von Tinas offizieller Instagram-Seite. "Sie war 'Simply the Best'", weiß ein weiterer und spielt damit auf einen ihrer größten Hits an. "Tina Turner wird für immer in Erinnerung bleiben! Sie kann jetzt friedlich ruhen und bei ihrem Sohn sein", reagiert ein dritter Nutzer.

Denn nur sechs Monate vor Tinas Tod hatte die Sängerin einen schmerzlichen Verlust erlitten. Sie hatte ihren Sohn Ronnie (✝62) verloren, der, wie TMZ berichtete, im Dezember gestorben war. Der 62-Jährige soll Probleme mit der Atmung gehabt haben, doch hatte trotz aller Reanimierungsversuche nicht gerettet werden können.

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

Instagram / afida_turner Tina Turner mit ihrem Sohn Ronnie und dessen Frau Afida

Getty Images Tina Turner im Juli 2008

