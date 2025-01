Bisher unveröffentlichter Song von Tina Turner erscheint

Ein bisher unveröffentlichter Song von Tina Turner (✝83) ist nach mehr als 40 Jahren erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Titel "Hot For You, Baby" wurde ursprünglich für ihr bahnbrechendes Album "Private Dancer" aufgenommen, schaffte es jedoch nicht auf die endgültige Version der Platte. Am Donnerstagmorgen feierte der Song seine Premiere auf BBC Radio 2 und wird als Teil einer im März erscheinenden Jubiläumsedition von "Private Dancer" veröffentlicht. Das Stück wurde von den australischen Songwritern George Young (✝70) und Harry Vanda komponiert und ist ein energiegeladener Track mit markanten Gitarrenakkorden und Tinas unvergesslicher Stimme.

Das Album "Private Dancer" stellte einen Wendepunkt in Tinas Karriere dar. Nach ihrer Scheidung und Jahren der Unsicherheit gelang ihr im Jahr 1984 mit diesem musikalischen Werk der endgültige Durchbruch als Solokünstlerin. Mit Hits wie "What's Love Got To Do With It" und "Better Be Good To Me" kletterte sie weltweit an die Spitze der Charts und gewann drei Grammys. Die Neuauflage des Albums soll neben dem bisher unveröffentlichten Song auch Konzertaufnahmen der "Private Dancer"-Tour enthalten. Darunter Mitschnitte aus der NEC Arena in Birmingham, wo Tina gemeinsam mit Musikgrößen wie David Bowie (✝69) und Bryan Adams (65) auftrat.

Tina Turner, die im Mai 2023 in der Schweiz verstarb, gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der Musikgeschichte. Ihr Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, insbesondere ihre schwierige Ehe mit Ike Turner (✝76) – diese Beziehung wurde 1993 im Film "What’s Love Got To Do With It" thematisiert. Auch Cher (78) schrieb in ihren Memoiren, wie Tina sie damals um Rat wegen ihrer Ehe fragte. Nach ihrem internationalen Durchbruch in den 1980er Jahren war Tina bis zu ihrem Lebensende eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikbranche. In ihrer Karriere wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit zwölf Grammy Awards, und zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Ihr nun wiederentdeckter Song reiht sich in dieses beeindruckende Vermächtnis ein und gibt Fans die Gelegenheit, ihre außergewöhnliche Stimme noch einmal neu zu erleben.

Getty Images Tina Turner im Juli 2000

Getty Images Tina Turner im September 1997

