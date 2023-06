Vor Tina Turners Tod: Sohn wegen Drogenbesitzes verhaftet!

Tina Turner (✝83) musste in ihren letzten Tagen einen traurigen Moment miterleben! Ende Mai hatten schreckliche Neuigkeiten die gesamte Musikwelt erschüttert: Die berühmte Sängerin ist verstorben. Neben ihrem Mann Erwin Bach hinterließ die Musikerin auch ihren Adoptivsohn Ike Turner Jr.. Wie jetzt bekannt wurde, soll dieser nur wenige Wochen vor ihrem Tod wegen des Besitzes von Drogen verhaftet worden sein!

Laut Berichten von People habe man den 64-Jährigen bereits am 6. Mai festgenommen. Der Musiker soll von Polizisten an einer Ampel wegen eines defekten Autolichts angehalten worden sein. Während einer darauffolgenden Untersuchung sollen sie rund 1,7 Gramm Crack und 0,7 Gramm Methamphetamin entdeckt haben. "Er versuchte, die Drogen zu essen, bevor die Beamten sie ihm wegnehmen konnten", berichtet zudem ein Sprecher der Polizei.

Auch schon Ikes Vater war zu Lebzeiten das ein oder andere Mal verhaftet worden. So hatte der Musikproduzent Ike Turner (✝76) 1981 unter anderem einem Zeitungsausträger ins Bein geschossen und ihn blutend zurückgelassen. Aber auch wegen des Missbrauchs von Drogen hatte er einsitzen müssen. 2007 starb der Ex von Tina Turner an einer Überdosis.

Getty Images Ike Turner und Ike Turner Jr., 2007

Getty Images Tina Turner im Februar 2011

Getty Images Ike Turner im April 2005

