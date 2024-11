Tina Turners (†83) verzweifelter Hilferuf an Cher enthüllt

Cher (78) hat in ihren kürzlich erschienenen Memoiren enthüllt, dass Tina Turner (✝83) sie einst um Rat gefragt habe, wie sie ihren gewalttätigen Ehemann Ike (✝76) verlassen könne. Laut People schreibt Cher in ihrem Buch "Cher: The Memoir, Part One", dass Tina während einer Aufzeichnung von Chers Solo-TV-Show in den 1970er Jahren in ihre Garderobe gekommen sei und sie um Hilfe gebeten habe. Cher erinnert sich, dass Tina einen blauen Fleck am Arm gehabt habe, den sie vor der Kamera verbergen wollte, und Cher nach Abdeck-Make-up gefragt habe. Dabei habe sie leise und direkt gesagt: "Erzähl mir, wie du ihn verlassen hast." Cher, die sich kurz zuvor von ihrem Ehemann Sonny Bono (✝62) getrennt hatte, konnte Tina aus eigener Erfahrung Ratschläge geben.

Weiter schreibt Cher, dass sie Tina geantwortet habe: "Ich bin einfach rausgegangen und weitergelaufen." Tina hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit körperlicher Gewalt in ihrer Ehe zu kämpfen und suchte nach einem Weg, sich daraus zu befreien. Nur ein Jahr später, am 1. Juli 1976, verließ Tina schließlich Ike endgültig.

Die Freundschaft zwischen Cher und Tina vertiefte sich nach diesem Gespräch. Cher habe Tina auf ihrem Weg unterstützt und ihren Mut bewundert. Die beiden Sängerinnen traten mehrfach gemeinsam auf und teilten ihre Leidenschaft für die Musik. In den letzten Monaten vor Tinas Tod im Mai 2023 besuchte Cher ihre langjährige Freundin regelmäßig. Gegenüber MSNBC sagte Cher in einem Interview: "Es gab niemanden wie sie. Sie hat uns allen viel Kraft gegeben." Tinas Entschlossenheit, ihre missbräuchliche Ehe zu verlassen, machte sie zu einem Vorbild für viele Frauen weltweit.

Getty Images Cher und Sonny Bono 1965 in London

Jacopo Raule/Getty Images for Giorgio Armani, Jon Kopaloff/Getty Images Collage: Tina Turner und Cher

