Stimme weg: Tina Turner konnte vor Tod nur noch flüstern!

Wie ging es Tina Turner (✝83) in ihren letzten Stunden? Die legendäre Musikerin verstarb im Mai überraschend in der Schweiz. Die "The Best"-Interpretin hat in ihrem Leben eine Menge Hürden und Widrigkeiten überwinden müssen – unter anderem hatte sie gegen Krankheiten gekämpft und einen Schlaganfall überlebt. Die Leiden hinterließen wohl ihre Spuren: Denn wie jetzt bekannt wird, war Tina kurz vor ihrem Ableben kraftlos und ohne Stimme.

Gegenüber Radar Online berichtet ein Bekannter der verstorbenen Sängerin, diese habe es zuletzt nicht leicht gehabt – vor allem beim Sprechen. "Es war eine schreckliche, tragische Ironie", erklärt die Quelle und ergänzt: "Diese Frau, die wegen ihrer starken Stimme zu einer historischen Figur wurde, war gezwungen, ein dürftiges Flüstern von sich zu geben, um sich zu verabschieden!"

In ihren letzten Jahren durchlitt Tina also zahlreiche Strapazen. Angst vor dem Tod hatte die 83-Jährige aber keinesfalls. "Ich bin jederzeit bereit, zu gehen. Ich hatte einen wunderbaren letzten Lebensabschnitt. Ich habe es genossen, aber ich bin müde", soll sie zu einem guten Freund gesagt haben.

Tina Turner während eines Auftritts

Tina Turner, Sängerin

Tina Turner im April 2015

