Musiklegende Tina Turner wäre heute 84 Jahre alt geworden

Sie bleibt unvergessen. Tina Turner (✝83) zählt zu den ganz großen Stimmen der Musikwelt. Mit Songs wie "The Best" oder auch "Private Dancer" prägte sie nicht nur den Sound der 80er-Jahre, sondern gilt wohl für immer als wahre Ikone des Rock 'n' Roll. Im Mai dieses Jahres hielten jedoch tragische Nachrichten die Welt in Atem: Die Sängerin verstarb eines natürlichen Todes. Heute wäre ein ganz besonderer Tag für die US-Amerikanerin gewesen: Tina hätte ihren 84. Geburtstag gefeiert.

Mit ihrer kraftvollen Stimme konnte Tina zu Lebzeiten einige Erfolge verbuchen. Mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern gilt sie als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Ihren großen Durchbruch hatte sie im Jahr 1984 mit dem Album "Private Dancer" gefeiert. Und damit nicht genug: Denn sie gewann auch die wohl begehrteste Auszeichnung der Musikbranche. Insgesamt stolze acht Grammys konnte die Rockröhre in den vergangenen Jahren absahnen.

Erst im Juli dieses Jahres nahmen Freunde und Familie der Musikikone Abschied von ihr. Wie Radar Online berichtete, soll dies in einer kleinen Zeremonie stattgefunden haben. Bevor ihre Asche beigesetzt wurde, sollen alle anwesenden Gäste ihr Leben gefeiert und geehrt haben. Wo genau Tina jedoch letztlich ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, ist nicht öffentlich bekannt.

Getty Images Tina Turner im November 1993

Getty Images Tina Turner auf der Bühne

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

