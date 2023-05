Cardi B macht Fans mit Pausenbrot für ihre Tochter neidisch!

Cardi B (30) gibt sich Mühe für das Pausenbrot! Sängerin Cardi B heiratete 2017 den Rapper Offset (31). Sie gehen seitdem durch dick und dünn. Nur ein Jahr später wurde das Liebesglück der Musiker durch die Geburt ihrer Tochter Kulture Kiari (4) gekrönt. Mittlerweile ist ihr Mädchen auch schon eine große Schwester: Im September 2021 brachte die "Up"-Interpretin ihren Sohn Wave Set (1) zur Welt. Nun beeindruckte Cardi B mit dem leckeren Schulessen für Kulture!

Die Rapperin twitterte Fotos von einer Auswahl der Lunchpakete ihrer Vierjährigen, die hausgemachte Gerichte wie Chicken Nuggets, Makkaroni mit Käse und gekochten Mais enthielten, mit zusätzlichen Extras wie gehacktem Obst, Joghurt und M&Ms, aromatisierter Milch und Chips. "Kultures Schulessen ist alles", schrieb die Rapperin dazu. Viele Fans des "I Like It"-Stars äußerten sich anerkennend in den Kommentaren. "Du kannst mich adoptieren, wenn du willst", schrieb eine Person. "OMG, ich will das", kommentierte eine weitere.

Ein anderer Fan witzelte: "Wenn das ein Schulessen ist, wie sieht dann ihr Frühstück und Abendessen aus?" Darauf reagierte die Beauty sogar, indem sie eine Auswahl der anderen Mahlzeiten ihrer Tochter zeigte. "Lol... wie das", twitterte sie als Antwort, mit einem Foto von einer Schüssel mit Pfannkuchen und gehacktem Obst zum Frühstück und einem Video von Kulture, die sich zum Abendessen Hühnchen, Maiskolben, Karotten und Brokkoli gönnt.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus mit "Arielle"-Kostüm im Juli 2022

Instagram / iamcardib Cardi B, Kulture und Offset

Getty Images Cardi B auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

