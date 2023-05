Wow! Cardi B und ihr Mann Offset in Lack und Leder unterwegs

Cardi B (30) und Offset (31) beweisen ihren Sinn für Mode! Die beiden Rapper machten im Jahr 2017 Nägel mit Köpfen und schritten gemeinsam vor den Traualtar. Seitdem hat sich einiges bei dem Musik-Duo getan: Die beiden sind mittlerweile stolze Eltern ihrer Tochter Kulture Kiari und ihres Sohns Wave Set. Ihr Familienleben genießen sie in vollen Zügen, doch Zeit zu zweit darf bei der "Up"-Interpretin und ihrem Liebsten wohl nicht zu kurz kommen: Cardi und Offset schlenderten nun in stylishen Lederlooks durch New York!

Der Migos-Star und die Beauty rockten ihre komplett schwarzen Partneroutfits, wie Bilder bei Daily Mail zeigen. Die "Bodak Yellow"-Interpretin trug einen figurbetonten Ledermantel und Plateaustiefel, in denen sie sogar ein wenig größer als ihr Gatte war. Das Outfit pimpte sie mit einer eckigen Sonnenbrille, einer Perlenkette, silbernen Ohrringen sowie einer Tasche mit funkelnden Steinen auf. Ihr Mann trug passend zu ihr eine Lederjacke über einem T-Shirt sowie eine Jeans und Lackstiefel, die ihm bis zum Oberschenkel gingen. Eine Sonnenbrille, Lederhandschuhe sowie eine Armbanduhr verliehen seinem Look den letzten Feinschliff. In diesen Leder-Outfits war das Paar kaum zu übersehen und gab eine gute Figur ab!

Wie sehr Cardi und Offset noch immer vernarrt ineinander sind, hatte die Rapperin am 31. Geburtstag ihrer besseren Hälfte klargemacht. "Ich bete im Stillen und ich bete laut mit diesem Beitrag, dass Gott dich segnet und schützt. Ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus", hatte die 30-Jährige zu einer Reihe von Bildern des "Bad and Boujee"-Interpreten dazugeschrieben.

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Instagram / iamcardib Cardi B und ihr Mann Offset

Getty Images Cardi B im Februar 2023

