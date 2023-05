Tina Turners letzter Auftritt: Oprah stützte sie beim Gehen

Es war einer ihrer letzten öffentlichen Momente! Gestern wurde bekannt, dass die Sängerin und Rock'n'Roll-Legende Tina Turner (✝83) verstorben ist. Viele Musikerkollegen nahmen Abschied von der Performance-Künstlerin und huldigten ihr mit rührenden Worten. Sie war nicht nur für ihre unverkennbare Stimme, sondern auch für ihre stets fröhliche und sympathische Art bekannt. Mit dieser glänzt sie auch in einem Video, das einen von Tinas letzten großen Auftritten zeigt!

Der Clip, der Bild vorliegt, zeigt die zuletzt 83-Jährige auf der Premiere des ihr gewidmeten Musicals "TINA" 2019 in New York City. In einer ersten Sequenz grüßt sie herzlich den Cast des Musicals, während sie in einer nächsten den Red Carpet entlanggeht. An ihrer Seite: Talkshow-Legende und TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey (69), die mit der Hilfe ihres Mannes der Queen of Rock'n'Roll eine Stütze ist. Über die gesamte Dauer des Videos ist Tina ausschließlich mit einem Lachen im Gesicht und voller Euphorie zu sehen.

Neben Oprah konnte sich die Musikerin auch immer auf ihre Kollegin Cher (77) verlassen. Diese äußerte sich vor Kurzem über Tinas lange Krankheit, die sie bis zu ihrem Tod begleitet hat, und meinte: "Ich habe angefangen, Tina zu besuchen, weil ich dachte: 'Ich muss diese Zeit in unsere Freundschaft investieren, damit sie weiß, dass wir sie alle nicht vergessen haben.'" Cher habe regelmäßig mit ihrer Freundin Zeit verbracht.

