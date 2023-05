Wie süß: Winnie Harlow posiert mit Freund Kyle in Cannes

Winnie Harlow (28) hat ihren Liebsten mit auf den roten Teppich genommen. Im Sommer 2020 machten das Model und der Basketballer Kyle Kuzma (27) ihre Beziehung öffentlich – rund ein Jahr später trennten sie sich jedoch wieder. Im Dezember 2021 sah es dann aber so aus, als würden sie ihrer Liebe noch mal eine Chance geben. Und tatsächlich – es klappte. Nun hat die Beauty ihren Partner sogar zu den Filmfestspielen in Cannes mitgenommen.

Winnie schmiegte sich eng an ihren NBA-Star-Freund, als sie am Mittwochabend die Aston-Martin-Party im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cannes besuchten. In einem figurbetonten schwarzen Kleid mit einer fließenden dunkelgrünen Schleppe, die sich oben um ihren Hals wickelte, zog das Model alle Blicke auf sich. Mit schwarzen High Heels rundete sie ihr Outfit perfekt ab. Ihre Locken stylte Winnie für die Premiere zu einer glatten Hochsteckfrisur.

Im Jahr 2016 schrieb Winnie Geschichte, als sie als erstes Model mit der Hauterkrankung Vitiligo an der Victoria's Secret-Fashion-Show teilnahm. Es habe sie "Zeit gekostet", ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist, während sie aufwuchs, verriet sie Women's Health UK. In den letzten Jahren eroberte die Beauty die Laufstege für eine Reihe von Modehäusern und zierte die Cover von Hochglanzmagazinen.

Getty Images Kyle Kuzma und Winnie Harlow, Mai 2023

Getty Images Kyle Kuzma und Winnie Harlow, Mai 2023

Getty Images Winnie Harlow, Model

