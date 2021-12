Nanu? Sind Winnie Harlow (27) und Kyle Kuzma (26) etwa wieder ein Paar? Im Sommer vergangenen Jahres machten das Model und der Basketballer ihre Beziehung öffentlich – rund ein Jahr später trennten sie sich jedoch wieder. Jetzt sieht es aber so aus, als würden sie ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben. Winnie und Kyle wurden nun gemeinsam in New York City gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie die 27-Jährige Händchen haltend mit dem NBA-Star zum Dinner in ein italienisches Restaurant hineinspaziert. Zuvor hatte der Sportler ihr bereits beim Aussteigen aus dem Auto geholfen. Das scheint ein ziemlich eindeutiges Statement zu sein: Die beiden versuchen es offenbar erneut miteinander. Winnie trug bei ihrem Auftritt eine schicke beige Bluse mit farblich darauf abgestimmter Hose und schwarze Stiefel mit hohen Absätzen. Dazu kombinierte sie einen lässigen grauen Mantel im Camouflage-Muster – das orange Innenfutter der Jacke sorgte für einen Tupfer Farbe. Ihr Begleiter entschied sich hingegen für einen Look ganz in Schwarz.

Bereits vergangene Woche berichtete TMZ davon, dass Winnie und Kyle wieder ein Paar sein sollen. Kurz darauf teilte das Model eine Reihe von Bildern vom Besuch eines Basketballspiels im Madison Square Garden auf Instagram. Darunter war auch ein Schnappschuss von Kyle in seinem Basketballtrikot der Washington Wizards.

