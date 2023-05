Trotz Meisterschaft: FC Bayern schmeißt Oliver Kahn raus!

Für Oliver Kahn (53) ist Schluss mit lustig! 2021 war der einstige Torhüter nach Karl-Heinz Rummenigge (67) Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern München geworden. So richtig gut angesehen war der gebürtige Karlsruher in seinem Amt jedoch nie. Immer wieder hatte er sich der Kritik stellen müssen – vor allem nach der Entlassung von Julian Nagelsmann als Trainer. Trotz alldem ist Bayern heute zum elften Mal deutscher Fußballmeister geworden. Oliver ist seinen Job aber trotzdem los!

Wenige Minuten nach dem Abpfiff in der Allianz-Arena gab der Verein selbst bekannt, dass Oliver nicht länger Vorstandsvorsitzender ist. Für viele Fans war es bereits irritierend gewesen, dass der 53-Jährige am letzten Bundesligaspieltag nicht auf der Tribüne saß. Via Twitter hatte er dazu einen fragwürdigen Post geteilt: "Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Klub untersagt wurde." Warum er fehlte, ist nicht klar.

Neben ihm wurde auch Hasan Salihamidžić (46) entlassen. Er war 2017 zum Sportdirektor des Rekordmeisters gewählt worden. Wer sein Nachfolger werden soll, ist noch nicht bekannt. Auf Oliver Kahn folgt Jan-Christian Dressen als neuer Vorstandsvorsitzender.

Oliver Kahn, Ex-Torhüter

Hasan Salihamidžić, Sportdirektor von Bayern München

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

