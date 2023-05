Welche Zukunftspläne haben Klaudia Giez und ihr Adriano?

Klaudia Giez (26) und Adriano Salvaggio wollen ihr Leben miteinander verbringen! Das Model und der ehemalige Love Island-Kandidat lernten sich in der Show Skate Fever kennen. In der Sendung tanzten die beiden miteinander auf Rollschuhen. Im Laufe der Zeit verliebten sie sich ineinander. Das passierte jedoch nicht auf den ersten Blick, wie Adriano beteuerte. Doch wie stellt das Liebespaar sich seine Zukunft vor?

"So wie es jetzt läuft, sind wir super zufrieden und genießen die Zweisamkeit. [...] Viel ändern muss man daran nicht", gab Adriano im Promiflash-Interview bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops einen Einblick in die Beziehung. Aktuell führt der einstige Datingshow-Kandidat mit seiner Liebsten eine Fernbeziehung. Während er in Stuttgart arbeitet, lebt Klaudia in Berlin.

Doch Adriano und Klaudia sprechen bereits darüber, wer irgendwann zu wem ziehen könnte. "Klaudia kann von überall aus arbeiten. Aber ich weiß, wer einmal in Berlin lebt, will wahrscheinlich da nicht weg. Das ist eine große bunte Stadt. Da müssen wir noch mal drüber reden", erklärte Adriano. Und wie sieht Klaudia das? "Ich hoffe, dass wir irgendwann zusammenziehen. Natürlich will ich ihn auch mal heiraten", stellte die 26-Jährige direkt klar.

Anzeige

ActionPress Adriano Sal und Klaudia Giez auf einem Event

Anzeige

Felipe Simon Model Klaudia Giez

Anzeige

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de