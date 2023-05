Kugelrunder Babybauch: Roxy Horner teilt süßen Schnappschuss

Roxy Horner präsentiert ihren Babybauch. Seit drei Jahren ist das Model glücklich an den Komiker Jack Whitehall (34) vergeben. Jetzt scheinen sie für den nächsten Schritt bereit zu sein. Vor zwei Wochen gaben die Turteltäubchen bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt haben die Fans der beiden einen weiteren Grund zur Freude: Erstmalig zeigte Roxy ihren kugelrunden Babybauch im Netz!

"Mutter Natur", schrieb die Blondine unter dem zuckersüßen Schnappschuss auf Instagram. In einem rosafarbenen Kleid und weißen Sneakern steht die werdende Mutter auf einem Feld. Dabei schaut sie verträumt in die Kamera und umfasst beschützend ihre Babykugel. In den Kommentaren teilten die Fans ihre Begeisterung über das Foto. "Du siehst so toll aus. Das ist so ein wunderschönes Bild", schrieb ein Follower.

Wie sehr sich die beiden Stars auf ihren Nachwuchs freuen, bewies Jack erst kürzlich – denn im Podcast "Diary of a CEO" brach der Komiker kurzerhand in Tränen aus, als er auf seinen Vater Michael zu sprechen kam. "Ich wollte ein Baby haben, weil ich wollte, dass er in der Nähe ist, mein Kind kennt und Zeit mit meinem Kind verbringt."

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner, Mai 2023

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner

Getty Images Jack Whitehall mit seinem Vater Michael Whitehall, 2019

