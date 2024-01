Roxy Horner arbeitet nur fünf Monate nach der Geburt wieder!

Roxy Horner (32) und Jack Whitehall (35) sind seit 2020 ein Paar. Nach rund drei Jahren Beziehung krönte ihre kleine Tochter das gemeinsame Liebesglück. Im letzten Trimester der Schwangerschaft gönnte sich Roxy einen Urlaub, in diesem präsentierte sie ihren Babybauch. Selbst kurz vor der Entbindung war das Model noch in Topform. Wen wundert es da, dass Roxy nur fünf Monate nach der Geburt wieder arbeitet!

Am Montag wurde Roxy bei einem Shooting mit ihrem Fotografen im Londoner Szeneviertel Notting Hill gesehen. Daily Mail liegen die Bilder vor, auf denen sie mit ernstem Gesichtsausdruck posiert. Die Blondine trägt eine schwarze Samtjacke mit goldenen Stickereien, dazu eine schwarze Schlaghose,Plateaustiefel und eine Sonnenbrille. Die 32-Jährige sieht fünf Monate nach der Geburt wieder rank und schlank aus.

Die frischgebackene Mama hat wohl oft überraschende Ideen. So teilten sie und ihr Partner im Netz, was die beiden mit der Nabelschnur ihres Babys machen wollten: "Jack wollte die Nabelschnur des Babys wegwerfen und ich wollte sie behalten. Also haben wir einen Kompromiss gefunden und sie in den Topf einer unserer Zimmerpflanzen gepflanzt".

