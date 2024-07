"Erstaunlich": Jack Whitehall und Roxy rocken Elterndasein

Jack Whitehall (36) und seine Partnerin Roxy Horner (33) sind seit einigen Monaten Eltern einer kleinen Tochter. Und mittlerweile scheinen sich der Moderator und das Model im Alltag mit Baby richtig eingespielt zu haben. Auf einem Event traf The Sun nun auf Jacks Mama Hilary – und die kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen, als es um ihren Sohn und seine kleine Familie geht. "Sie haben es erstaunlich gut angenommen. Jack und Roxy sind fantastische Eltern und viel geduldiger, als ich es je war. Es wird viel gesungen, viel getanzt", freute sich die stolze Oma. Das kleine Mädchen kam offenbar genau zur rechten Zeit.

Laut seiner Mama soll Jack es schließlich doch etwas eiliger mit Nachwuchs gehabt haben. Denn seine jüngere Schwester Molly ist bereits Mutter. "Ich glaube, da Jack und Roxy definitiv gesehen haben, dass Molly bereits ein Baby hat und ein weiteres bekommt, dachten sie sich: 'Oh, vielleicht sollten wir weiter daran arbeiten'. Besonders, weil Jack älter ist als Molly. Ich glaube, er dachte, dass er hier ein bisschen zurückhängt", vermutet Hilary. Ihre Tochter scheint das Familienglück der frischgebackene Eltern aber definitiv perfekt zu machen. Im Netz halten die beiden sich zwar mit Schnappschüssen zurück, doch hin und wieder gibt es einen kleinen Einblick in ihr Privatleben.

Ein Paar sind Jack und Roxy bereits seit 2020. Im Sommer 2023 folgten dann die Baby-News. Bei Instagram verkündeten die beiden die Neuigkeiten mit niedlichen Fotos, auf denen sie die Ultraschallbilder präsentieren. "Und ich dachte schon, ich würde nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, als wir uns den Hund zugelegt haben", witzelte Jack zu den Bildern. Im September war es dann so weit: Ihr Mädchen erblickte in einer Privatklinik das Licht der Welt. Den Namen hielt das Paar bisher geheim, aber ein Insider nannte ihr Kind im Interview mit The Sun Elsie. Dass der Wonneproppen tatsächlich so heißt, ist allerdings nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner

Anzeige Anzeige

Instagram / jackwhitehall Roxy Horner und Jack Whitehall im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jacks Mama so offen über das Familienleben ihres Sohnes spricht? Etwas wenig durchdacht, es sollte ihm überlassen sein, so etwas zu erzählen. Schön, man merkt, wie stolz sie ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de