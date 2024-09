Das ist die Model-Freundin von Comedian Jack Whitehall

Der britische Komiker Jack Whitehall (36) ist seit 2020 mit dem Model Roxy Horner (33) liiert. Laut dem Comedian liefere Ihre Beziehung ihm reichlich Material für seine Stand-up-Shows. In einem Interview mit The Sun erklärte Jack, dass seine Freundin jeden seiner Witze vorab sehen und gegebenenfalls streichen könne. "Roxy hat definitiv ein Veto-Recht", sagte er. Trotz seines oft heiklen Humors habe sie bisher noch keinem Scherz eine Absage erteilt.

Roxy, die von Premier Model Management vertreten wird, ist in Essex, Großbritannien, geboren und aufgewachsen. Mit 17 Jahren begann sie ihre Modelkarriere mit einem ersten Auftritt in der Vogue. Seitdem hat sie mit namhaften Marken wie Victoria's Secret, Max Factor und Pandora zusammengearbeitet. Gesundheitlich lief es allerdings weniger gut: 2021 war bei ihr Diabetes Typ 1 diagnostiziert worden. In dieser schweren Zeit erwies sich Jack als unerschütterliche Stütze. Während er die BRIT Awards moderierte, brach seine Freundin zusammen, also verbrachte er den Rest des Abends mit ihr in der Notaufnahme. „Er war da, als ich diagnostiziert wurde. Jack ist mein Fels in der Brandung“, sagte Roxy im Interview mit der britischen Zeitschrift.

Die Beziehung der beiden hatte ein wenig skurril begonnen: Während ihres ersten Dates in Australien landeten die beiden in einem Restaurant, das mit ausgestopften Enten dekoriert war – ein Albtraum für Veganerin Roxy. Dennoch fanden sie bald zueinander und zogen während der COVID-19-Pandemie zusammen in Jacks Wohnung in Nottingham Hill. Im Mai 2023 gaben sie auf Instagram bekannt, dass sie ein Kind erwarten, und im September hießen sie ihre Tochter Elsie willkommen. Der 36-Jährige zeigte sich begeistert: "Das ist einfach überwältigend und freudig auf eine Weise, die ich mir nicht vorstellen konnte."

Instagram / jackwhitehall Roxy Horner und Jack Whitehall im Krankenhaus

Instagram / roxyhorner Roxy Horner und Jack Whitehall im Dezember 2022

