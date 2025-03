Jack Whitehalls Diddy-Witz bei Brit Awards stößt sauer auf

Jack Whitehalls (36) Moderation bei den Brit Awards sorgt für hitzige Diskussionen. Während der Veranstaltung, die am vergangenen Samstag in der O2 Arena in London stattfand, präsentierte Jack in gewohnt provokantem Stil seine Show, widmete sich dabei aber auch mehreren Prominenten mit bissigen Kommentaren. Besonders ein Witz über Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy (55), wurde stark kritisiert, wie The Standard berichtet. In Bezug auf JADEs (Jade Thirlwall, 32) Performance in einem weißen Outfit scherzte Jack, dass sie den Stil von Diddys berühmten weißen Partys aufgreife – eine pikante Anspielung, da Diddy derzeit wegen schwerer Vorwürfe wie Sexhandel und Erpressung in Untersuchungshaft sitzt.

Jacks Kommentar fiel, nachdem JADE ihren Song "Angel of my Dreams" vorgetragen hatte, was viele Fans als sehr unpassend empfanden. In den sozialen Medien wurde die Äußerung überwiegend negativ aufgenommen. Zuschauer warfen Jack vor, mit der Anspielung auf Diddys Angelegenheiten eine Grenze überschritten zu haben. "Komplett geschmacklos", schrieb ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer Kommentar lautete: "Es reicht, er gehört nicht mehr ins Fernsehen!" Weder Jack noch JADE haben bisher Stellung bezogen.

Jack, der bereits zum fünften Mal die Brit Awards moderierte, ist bekannt für seine frechen und teils grenzwertigen Witze, die regelmäßig hitzige Reaktionen auslösen. In Interviews erklärte er einst stolz, dass er bewusst immer wieder für Überraschungen sorgen wolle, um die Show spannend zu halten. Privat hat der Schauspieler mit seiner charmanten, manchmal aber auch polarisierenden Art durchaus Erfolg gehabt, sei es als Gastgeber zahlreicher Preisverleihungen oder in Stand-up-Comedy-Shows. Seine Kommentare bei den Brit Awards dürften ihm jedoch für künftige Moderationsjobs Gegenwind bescheren.

Getty Images Jack Whitehall als Brit Awards-Moderator im März 2025 in London

Getty Images Jack Whitehall in London, 2018

