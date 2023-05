"Route 66"-Darsteller George Maharis stirbt mit 94 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. George Maharis wirkte in seiner Karriere als Schauspieler ab den 1950ern in zahlreichen Streifen mit. Große Bekanntheit hatte der US-Amerikaner mit seiner Rolle in der Serie Route 66 erlangt – in ganzen 82 Episoden hatte er für das TV-Drama geglänzt. Zudem hatte er beispielsweise 1993 in dem Film "Doppelgänger" an der Seite von Drew Barrymore (48) mitgewirkt. Nun ist George jedoch gestorben!

Via Facebook wurde das Ableben des Schauspielers bekannt. In einem Statement erklärte Georges enger Freund Marc Bahan, dass er bereits am 24. März starb – der TV-Star wurde 94 Jahre alt. Ob er eines natürlichen Todes starb oder letztlich aufgrund einer Krankheit ist derzeit noch nicht bekannt.

Zu seinen Lebzeiten hatte George nicht nur vor der Filmkamera geglänzt. Zudem hatte er auch gesungen – vor allem in den 1960ern war der in New York geborene TV-Star als Sänger aktiv. 1962 war beispielsweise mit "George Maharis Sings" sein erstes Album erschienen.

Getty Images Eva Marie Saint und George Maharis, November 2006

