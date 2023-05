Wow! Kendall Jenner begeistert in einem durchsichtigen Kleid

Kendall Jenner (27) beweist einmal mehr ihren Sinn für Mode! Die Tochter von Kris Jenner (67) startete bereits in Teenagerjahren ihre Modelkarriere. Mittlerweile ist die Beauty nicht mehr aus der Fashion-Welt wegzudenken – und das auch abseits des Laufstegs: Der Keeping up with the Kardashians-Star ist für seine stylishen Outfits bekannt. Jetzt begeisterte Kendall am Strand in Frankreich in einem durchsichtigen Kleid.

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Brünette nach den Filmfestspielen in Cannes einen Tag am Meer genoss. So lichteten die Fotografen das Model ab, als es gerade mit seinem guten Freund Fai Khadra auf dem Weg zum Strand war. Dabei trug die 27-Jährige ein enges, schwarzes, transparentes Kleid, unter dem ihr dunkler Bikini hervorblitzte. Damit kam ihre schlanke Figur besonders gut zur Geltung. Das Outfit pimpte sie mit einer großen Stroh-Strandtasche und einer schwarzen Sonnenbrille.

Aber nicht nur mit ihren Outfits erregt Kendall Aufmerksamkeit. Bereist seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, ob Bad Bunny (29) und sie ein Paar sind. Schließlich zeigen sich die beiden immer öfter zusammen in der Öffentlichkeit und wurden auch bei Dates erwischt. Offiziell bestätigten der Latin-Rapper und das Model die Gerüchte aber noch nicht.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner im November 2022

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Bad Bunny und Freunde während eines Basketballspiels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de