Auswanderung möglich? Diese Zukunftspläne hat Anne Wünsche

Anne Wünsche (31) hat große Pläne! Momentan wohnt die ehemalige Laiendarstellerin mit ihren Kindern Miley, Juna und Sávio in Berlin. Das Geld für die Familie verdient die Dreifach-Mama nicht nur mit ihrem Job als Influencerin. Anne ist auch bei Onlyfans aktiv. Kürzlich eröffnete sie in der Hauptstadt sogar ein eigenes Café. Doch was nimmt sich die Webbekanntheit für ihre Zukunft vor? Mit Promiflash sprach Anne über ihre Pläne!

"Es wäre schon cool, irgendwann mal in ein paar Jahren auf Mallorca zu wohnen. Erst mal eine Wohnung kaufen für mich und meine Kinder, sodass wir mal so spontan rüber können", offenbarte Anne im Interview mit Promiflash bei der Eröffnung ihres Glitzer Cafés. Aber die YouTuberin weiß, dass die Väter ihrer Kinder da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. "Es ist nicht so einfach", betonte die 31-Jährige.

Obwohl Anne aktuell mit ihrem Influencer-Job, ihrem Café und ihren Kindern ausgelastet ist, könne sie sich vorstellen, auch irgendwann ins Nachtleben einzusteigen. "Vielleicht auch mal mit den SixxPaxx zusammenarbeiten oder auf Mallorca ein Partyboot haben. Warum nicht? Aber jetzt grad erst mal das eine zu Ende schaffen", erklärte die Berlinerin im Promiflash-Interview.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

