Juni 2023: Das sind die Netflix-Neuheiten zum Sommeranfang

Film- und Serienfans aufgepasst! Der Streamingdienst Netflix hat im kommenden Monat mal wieder einige Neuheiten in seinem Programm zu bieten. Von Neuzugängen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist alles vertreten. Mit diesen Filmen und Serien lässt es sich super in den Sommer starten! Besonders spannend wird wohl die neue Staffel von The Witcher und die neue Serie mit Kim Cattrall (66)!

Der Serienjuni auf Netflix startet mit so einigen heiß ersehnten Fortsetzungen! Direkt in den ersten beiden Tagen des neuen Monats bekommen das Krankenhausdrama "New Amsterdam" und die Mystery-Serie "Manifest" je eine neue Staffel! Fans von "The Witcher" müssen sich allerdings noch wenige Wochen gedulden – erst Ende Juni wird der erste Teil der dritten Staffel erscheinen. Aber auch spannende Serienstarts hat der Streamingdienst zu bieten: unter anderem die Dramaserie "Barracuda Queens" und die Komödie "Glamorous" mit Kim Cattrall.

Aber auch Filmliebhaber kommen im Juni auf ihre Kosten. Der Streamingdienst nimmt nämlich am 2. Juni den zweiten Teil der romantischen Komödie "Reichlich verliebt" ins Programm auf. Elf Tage später folgt der Actionfilm "Mortal Kombat". Auch "Hello Again – Ein Tag für immer" mit Edin Hasanovic, Tim Oliver Schultz (34) und Emilia Schüle (30) kann ab dem 18. Juni auf Netflix gestreamt werden.

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

Netflix Josh Dallas und Melissa Roxburgh in "Manifest"

Getty Images Tim Oliver Schultz im Februar 2020

